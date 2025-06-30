مفوض العون الإنساني بالشمالية يطلع على مراحل العمل بمركز انتظار وعبور المهاجرين بدنقلا

ناقش مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية دكتور عبد الرحمن علي خيري بمكتبه الأحد مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة سودان أقوى، آخر الترتيبات المتعلقة بمشروع البناء المتكيف مع البيئة الذي تشارك فيه الهجرة الدولية، وسودان أقوى، ومفوضية العون الإنساني والمجلس الاعلى للشباب والرياضة.

كما بحث الاجتماع مراحل العمل في تشييد مركز عبور وانتظار المهاجرين الذي يتم تنفيذه بدنقلا، ضمن سلسلة من المراكز الشبيهة بعدد من محليات الولاية .

ودعا مفوض العون الانساني بالشمالية لتسريع الخطى في تشييد المركز وفق خطط البناء الموضوعة لذلك. وتجاوز العقبات واحكام التنسيق بين الأطراف المعنية، والوصول لرؤية توافقية، لكون المشروع يعد المشروع الإنساني الأول بالسودان يعنى بالهجرة والمهاجرين والاتجار بالبشر.