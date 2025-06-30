بعد صعوده .. نادي نيوم الرياضي والرئيس التنفيذي أليكس ليتاو ينهيان العلاقة التعاقدية بالتراضي

أعلن نادي نيوم الرياضي عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الرئيس التنفيذي السيد أليكس ليتاو بناءً على اتفاق مشترك بين الطرفين وفي إطار من الأحترام والتقدير المتبادل ، وقد شكلت فترة قيادة السيد ليتاو محطة فارقة في مسيرة النادي حيث ساهمت بشكل ملموس في تحقيق تحولات نوعية أبرزها الإنجاز التاريخي المتمثل في صعود النادي الي دوري روشن السعودي للمحترفين وقد جسد السيد ليتاو خلال فترة توليه المنصب قيم العمل المؤسسي وروح الطموح وكان مثالاً في الالتزام والتفاني خلال مرحلة بالغة الأهمية في تاريخ النادي . وبهذه المناسبة تقدم نادي نيوم الرياضي بخالص الشكر والتقدير للسيد أليكس ليتاو على ما بذله من جهود متميزة وعطاء قيادي استثنائي متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المستقبلية ، فيما أعرب السيد ليتاو عن شكره للنادي متمنياً لهم التوفيق والتقدم المستمر . من جانبه يؤكد مجلس ادارة نادي نيوم الرياضي التزامه الثابت بمواصلة تنفيذ خطته الاستراتيجية الهادفة الي تعزيز مكانه النادي على المستويين الرياضي والمؤسسي بما يواكب تطلعات جماهيره الوفية ويتماشى مع رؤية نيوم الطموحة بوصفها المالك والمظلة الداعمة لهذا المشروع الرياضي الرائد وسوف يعلن النادي في الوقت المناسب عن اسم الرئيس التنفيذي الجديد الذي سيتولي قيادة المرحلة المقبلة ومواصلة مسيرة التطوير والتميز .

جريدة الرياض