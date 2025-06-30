والي الخرطوم يوجه بالشروع فوراً في إعادة تأهيل مستشفى التجاني الماحي للأمراض النفسية والعصبية

وجه والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بالشروع الفوري في إعادة تأهيل مستشفى التجاني الماحي للأمراض النفسية والعصبية وذلك في إطار جهود حكومة الولاية لإصلاح ما دمرته الحرب وتهيئة المؤسسات العلاجية لاستئناف خدماتها.

جاء ذلك خلال زيارته الأحد لموقع المستشفى بشارع العرضة ام درمان برفقة المدير العام لوزارة الصحة بالولاية الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين ومدير الطب العلاجي الدكتور أحمد البشير .

ووقف الوالي من خلال الزيارة على حجم الدمار الممنهج الذي خلفته المليشيا المتمردة في أقسام المستشفى المختلفة والذي طال البنى التحتية والأجهزة الطبية والنظم التشغيلية مما تسبب في توقف العمل بالمرفق الذي يعد من أكبر المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية على مستوى السودان.

وأكد والي الخرطوم خلال الزيارة أهمية إعادة المستشفى للخدمة في أسرع وقت ممكن نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في تقديم الرعاية الصحية النفسية لشرائح واسعة من المواطنين مشدداً على أهمية الإسراع في صيانة المرافق الحيوية المرتبطة بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين .

أوضح مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين أن الوزارة وضعت خطة فنية متكاملة لإعادة تأهيل المستشفى تشمل إصلاح المباني المتضررة وتوفير المعدات والأجهزة الحديثة إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية.

وأكد أن المستشفى يعد مرجعاً طبياً في علاج الأمراض النفسية والعصبية ويجب أن يعود للخدمة قريباً .

وأشار الدكتور فتح الرحمن إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة الولاية بتوسيع المواعين العلاجية وتحسين بيئة العمل في المؤسسات الصحية بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي وعودة الخدمات الأساسية للمواطنين .