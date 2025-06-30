علماء روس يطورون “سمادا إسعافيا” ينقذ محاصيل الذرة من الجفاف

طوّر علماء من جامعة قازان الزراعية الحكومية الروسية، طريقة لتغذية النباتات ورقيًا بأسمدة سائلة خلال فترة نموّها الحرجة، وبفضل استخدامها في سنوات الجفاف، يزيد إنتاج الذرة بنسبة 17-19%، ويزيد محتوى النشاء بنسبة 8-10%.

تتضمن هذه الطريقة تغذية النباتات ورقيًا بأسمدة عضوية معدنية سائلة خلال فترة نموّها الحرجة، مرحلة ظهور 6 أوراق حقيقية. وقد أثبت خليطٌ من المستحضرات القائمة على النيتروجين والزنك فعاليته بشكل خاص، حيث يعمل بمثابة “سيارة إسعاف” للنباتات في الظروف المجهدة. في سنوات الجفاف، يزيد هذا العلاج من إنتاج الذرة بنسبة 17-19%، ويزيد محتوى النشاء فيها بنسبة 8-10%، وفقًا لما ذكرته الجامعة في بيان.

كما أشارت إلى أن هذه الطريقة تحل مشكلة الانخفاض الحاد في إنتاجية المحاصيل نتيجة نقص الرطوبة، عندما يعجز نظام الجذر عن توفير العناصر الغذائية اللازمة للنباتات.

وأوضح البروفيسور راديك سافين، أحد مطوري هذه الطريقة، والذي نقلت عنه الخدمة الصحفية للجامعة تصريحا، قال فيه: “تتيح طريقة التسميد من دون جذور، تسريع عملية توصيل العناصر الغذائية المعدنية ودمجها في عملية التمثيل الغذائي للنبات، ويكتسب هذا أهمية خاصة خلال فترات الجفاف، عندما يكون إمداد النظام الجذري بالعناصر الغذائية محدودًا بسبب جفاف التربة”.

وأشار باحثو الجامعة إلى أن هذه التقنية ستكون مفيدة اقتصاديًا للمزارعين، إذ أن زيادة غلة المحصول بمقدار طن واحد للهكتار تتيح استردادًا مضاعفًا للاستثمار النقدي في التحضيرات بتكلفة منخفضة.

وأضافت الجامعة: “في المتوسط، وعلى مدى 3 سنوات، بلغت الزيادة في الغلة 10.7 سنت للهكتار، أي ما يعادل 13.8% من المجموعة الضابطة”.

وكالة سبوتنيك