ولاية سنار دشن والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد ومفوض العون الانساني د. سلوى آدم بنية حكومة ولاية سنار ولجنة امنها دشنوا الأحد يوما علاجيا بمستشفى مايرنو بمحلية سنار. وأشاد والي سنار بجهود وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وشركائها خاصة اليونيسف وبانكير. من جهتها ثمنت د. سلوى آدم بنية مفوض العون الانساني جهود المنظمات الدولية والوطنية ومفوضية العون الانساني بولاية سنار ووزارة الصحة محيية فيهم روح العمل بالفريق الواحد. فيما اكد وزير الصحة المكلف بسنار د.ابراهيم العوض احمد ان وزارته نفذت أكثر من 100 يوم علاجي تنسيقا مع الشركاء وخاصة مفوضية العون الانساني والمقاومة الشعبية والمنظمات الدولية والوطنية. فيما حيا مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى الجهود الكبيرة لمفوضية العون الانساني الاتحادية وقال ان بينهم ووزارة الصحة شراكة متينة صبت في صالح مواطن ولاية سنار. فيما قدم السلطان علي محمد طاهر سلطان عموم الفلاتة بالسودان صوت شكر لمفوض العون الانساني د. سلوى آدم بنية على خدمتها لانسان ولاية سنار. هذا وقد كرم سلطان مارينو المفوضية الاتحادية ممثلة في المفوض الاتحادي تكريما لها على أعمالها الجليلة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور سلطان عموم الفلاتة.. تدشين يوم علاجي بمستشفى مايرنو بمحلية سنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.