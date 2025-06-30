والي النيل الأبيض يشهد الصلح بين قبيلتي نزه والرواشدة بمحلية الجبلين

شهد الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بقرية ود البلاع بمحلية الجبلين الأحد الصلح بين قبيلتي نزه والرواشدة بعد الاحتقان بين القبيلتين نتيجة إفرازات الحرب، بحضور أعضاء لجنة الأمن بالولاية والوزراء المكلفين والأمين العام لحكومة الولاية والمدير التنفيذي لمحلية الجبلين والمقاومة الشعبية وقيادات الإدارة الأهلية والمجتمعية ولجنة المساعي الحميده والصلح.

وأعلن الوالي مباركته للصلح بين القبيلتين، وقال إننا “نحتاج لرتق النسيج الاجتماعي ووحدة الصف وتحكيم صوت العقل والابتعاد عن الذين يسعون لتاجيج الفتن ” ، وأضاف يجب ان يطبق القانون على الجميع وان المجرم لا قبيلة له، واكد ان أولويات حكومته المحافظة على الأمن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ودعا المواطنين لعدم إطلاق النار في المناسبات العامة وحفلات الأعراس وان الولاية أصدرت قرارا بمنع إطلاق النار في الأفراح.

من جهته أشاد الأستاذ يحيى الفاضل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين بلجنة المساعي الحميده والصلح بين القبيلتين ودورها في تقريب وجهات النظر وإزالة الاحتقان بينهما .

فيما امتدح الأستاذ حماد عبد الله موسى مدير ديوان شئون الحكم المحلي بالولاية أدوار الإدارة الأهلية في درء الفتن والنزاعات وحفظ الأمن ، وأضاف أن التسامح والتصالح بين الأطراف يصب في الاستقرار وتعزيز الأمن الاجتماعي .