بمبادرة كريمة من جهاز المخابرات العامة بولاية الجزيرة وبحضور نوعي لقيادات الولاية العسكرية والتنفيذية والشعبية وبتشريف وحضور الأستاذ الطاهر إبراهيم والي ولاية الجزيرة شهد ميدان التلفزيون صباح الأحد تدشين مبادرة ترحيل طلاب ولاية الجزيرة الجالسين لإمتحانات الشهادة السودانية لهذا العام .. اللواء عمادالدين سيد أحمد مدير المخابرات بالولاية أوضح أن مبادرة الجهاز بالولاية إمتداد لتنفيذ توجيه الفريق أول مفضل إبراهيم المدير العام لجهاز العامة بترحيل طلاب الشهادة السودانية بكل ولايات السودان لتخفيف الأعباء وتسهيل وصول الطلاب لمراكز الإمتحانات في الوقت المناسب ..

■ من جهة أخري أوضح اللواء عماد سيد أحمد أن جهاز المخابرات بالجزيرة سيعمل بالتنسيق مع إدارة الكهرباء لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال ساعات الإمتحانات ويمتد التنسيق لتأمين الإمداد الكهربائي وزيادة ساعاته بكل محليات الولاية طيلة أيام الإمتحانات ..

■ من جهة أخري قرع الأستاذ الطاهر إبراهيم والي الجزيرة جرس بداية الإمتحانات من مدرسة الشهداء بحي أركويت .. ويبلغ عدد الطلاب الجالسين لإمتحانات الشهادة بالجزيرة 38 ألف طالب وطالبة يتوزعون علي 545 مركزاً بكل محليات الولاية ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد