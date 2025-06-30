باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

تأهل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير على فريق إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة 4 – 0.

أقيمت المباراة، التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وافتتح جواو نيفيز، التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة السادسة برأسية متقنة، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 44، أضاف مدافع إنتر ميامي توماس أفيليس، الهدف الثالث لصالح سان جيرمان بالخطأ في مرماه، قبل أن يختتم أشرف حكيمي الرباعية بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسط سيطرة تامة للفريق الفرنسي.

وشهد الشوط الثاني محاولات متبادلة من الجانبين دون أن تثمر عن أهداف، بينما شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان السابق طيلة المباراة بقميص إنتر ميامي، دون أن يتمكن من تقليص الفارق أو هز الشباك.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات في نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

وكالة سبوتنيك