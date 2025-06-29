انطلاق امتحانات الشهادة السودانية بأديس أبابا

بحضور سفير السودان لدى اثيوبيا المندوب الدائم لدي الاتحاد الافريقي الزين ابراهيم حسين واعضاء البعثة الدبلوماسية وكبير المراقبين ومدير المدرسة السودانية والمعلمين باديس ابابا انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للعام الدراسي 2024، للدفعة المؤجلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من عامين وبلغ عدد الجالسين هذا العام 34 طالبا وطالبة.

رحب السفير الذي تفقد سير الجلسة الاولى بالطلبة الممتحنين لهذا العام وذلك بمركز الامتحان بمقر البعثة السودانية .

وأكد على ان البعثة ظلت تتابع ترتيبات انعقاد الامتحانات بصورة مستمرة ضمن مهامها الأخرى، كما أكد على ان الجلوس للامتحانات في هذه الظروف في حد ذاته نجاح للأسرة السودانية وانتصارا لارادة الشعب السودانى والدولة والطلاب فى اجتياز الظروف الصعبة التي مرت يها البلاد .

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