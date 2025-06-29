كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن دولة الإمارات العربية المتحدة آوت السفاح حميدتي في أبوظبي، وقامت بتسليح ميليشيا الدعم السريع في السودان.

وقال مسؤولون أميركيون: “أبوظبي وفرت لحميدتي ملاذًا آمنًا في فيلا تحت حمايتها، كما سمحت له بتسجيل خطابات لأنصاره في السودان. ثم بدأت في تنفيذ مخطط سري لتزويد الدعم السريع بالسلاح عبر قاعدة جوية شرق تشاد”.

في الوقت نفسه، اعترضت الاستخبارات الأميركية مكالمات هاتفية مباشرة بين حميدتي وقادة الإمارات، بمن فيهم محمد بن زايد ومنصور بن زايد. وحددت هويات مسؤولين إماراتيين يديرون شبكة شركات وهمية تمول وتسلح ميليشيا الدعم السريع. عطاف محمد مختار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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