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السودان من ضمن أسوأ الاقتصادات في العالم للعام 2025

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • السودان من ضمن أسوأ الاقتصادات في العالم للعام 2025 1/2
  • السودان من ضمن أسوأ الاقتصادات في العالم للعام 2025 2/2

موقع “فيجوال كابيتاليست” يقول إن السودان من ضمن أسوأ الاقتصادات في العالم للعام 2025.. برأيك، كيف يمكن أن يتحسن الاقتصاد السوداني؟

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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