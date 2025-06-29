تدمير دبابة واستلام دبابات اخرى من متمردي الحركة الشعبية جناح الحلو

أظهر مقطع فيديو على صفحة القوات المسلحة بالفيسبوك مشاهد تظهر تدمير دبابة واستلام دبابات أخرى أمس بواسطة قوات الفرقة 14 – كادوقلي، من متمردي ما تسمى الحركة الشعبية (جناح المتمرد الحلو) في حماس كبير وروح معنوية مرتفعة وسط القوات أثناء مرور السيد قائد الفرقة اللواء الركن فيصل مختار الساير على القوات الظافرة”. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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