كامل إدريس يدشن انطلاق امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024

دشن رئيس مجلس الوزراء، كامل إدريس انطلاق امتحانات الشهادة السودانية، وقرع الجرس ايذانًا ببداية جلسات الامتحانات للدفعة المؤجلة 2024، بمدرسة سعدابي الثانوية بنات بمدينة بورتسودان.

وحضر التدشين أعضاء اللجنة العليا لغرفة طوارئ امتحانات الشهادة السودانية، برئاسة الفريق شرطة خالد حسان، ووالي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور ووكيل وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد خليفة وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء ان امتحانات الشهادة الثانوية قضية حيوية تهم كل السودان، مشيدا بالجهود التي بذلت لانجاح امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024، واثنى على جهود اعضاء اللجنة العليا للامتحانات. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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