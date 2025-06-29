وزارة الصحة الاتحادية تناقش مقترح دمغة دعم الصحة ومشاريع إعادة إعمار القطاع الصحي

عقد مجلس وكيل وزارة الصحة الاتحادية اجتماعًا موسعًا ظهر اليوم بمكتب الوكيل، ناقش خلاله مقترح دمغة دعم الصحة على المستوى الاتحادي ، إلى جانب التوصيات الخاصة بـكتيب إعادة إعمار القطاع الصحي في السودان.

وأكد الدكتور هيثم محمد إبراهيم ، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، أن الاجتماع يأتي في إطار الترتيبات الرامية إلى ضمان استمرارية وتحسين الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن مقترح الدمغة الاتحادية يستند إلى نجاح تجربة الدمغة الولائية في 11 ولاية.

وشدد الوكيل على ضرورة أن لا تؤثر الدمغة على المواطن، بل تُوجَّه حصيلتها نحو تحسين الخدمات الطبية ، داعيًا إلى إعداد مقترح تفصيلي يستند إلى نماذج دولية ، مع توضيح بنود الصرف وآليات الرقابة.

كما ناقش الاجتماع رؤية التمويل المستدام في مرحلة التعافي ، والتحديات التي واجهت تمويل القطاع الصحي خلال فترة الحرب، مؤكدًا أهمية الحاكمية الصحية، وتحريك وترشيد الموارد، والتنسيق والشراكات كركائز أساسية للتمويل الصحي.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع كتيب مشروعات إعادة إعمار القطاع الصحي ، والذي يتضمن 40 مشروعًا موزعة بين مشروعات استجابة عاجلة، وتقوية النظام الصحي، ومبادرات استثمارية وشراكات.