“دراسة حالة السودان والأردن”.. تدشين كتاب “اقتصاد المعرفة” بحضور والي ولاية البحر الاحمر

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دشن والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، كتاب (اقتصاد المعرفة)، الذي يتناول الاقتصاد القائم على المعرفة وأثره على بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية، “دراسة حالة السودان والأردن”، للكاتب د. ياسر جمال الدين عضو منظمة أساتذة الجامعات السودانية (مايسو).
وأكد الفريق مصطفى خلال التدشين بالمكتبة الولائية للبحر الأحمر بمدينة بورتسودان اليوم، إهتمام الحكومة بالعلم والعلماء، داعيا إلى تسخير أهل المعرفة لمعارفهم في سبيل نهضة وتقدم البلاد في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والإدارية والسياسية.
وأشار دكتور ياسر إلى أن الكتاب يمثل سِفر لعمل كبير يعتمد على العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن الكتاب اهداء لرئيس الوزراء دكتور كامل إدريس للاسهام في بلورة مرحلة جديدة يتقدم فيها العلم لتحقيق النهضة الشاملة بالبلاد.
واستعرض ياسر موجز للكتاب بحضور عدد من الدكاترة والبروفيسورات والمختصين، الذين اشادوا بالكتاب والفوائد التي يقدمها لنهضة الاقتصاد بالبلاد.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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