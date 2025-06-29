الزمالك يكشف حقيقة رحيل شيكابالا

نفى مصدر بنادي الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة حول التصويت داخل مجلس إدارة النادي على استمرار محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق في الموسم المقبل أو مطالبته بالاعتزال.

وأكد المصدر أن الأمر لم يتم طرحه من الأساس في اجتماع مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن المجلس ترك لشيكابالا قائد الفريق حرية اتخاذ القرار بالاستمرار أو الاعتزال في الفترة الحالية.

ويرتبط محمود عبد الرازق شيكابالا بعقد رسمي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

صدى البلد