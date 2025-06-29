بالتنسيق مع الجمارك.. خطة عمل مشتركة لتسهيل وانسياب حركة الوارد بولاية نهر النيل

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد عمر، مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع نهر النيل، عن تنفيذ خطة عمل مشتركة تُعنى بعمليات الفحص ومراقبة الإجراءات الفنية للواردات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الجمارك السودانية.

وقال د. سيد أحمد عقب الاجتماع المشترك الذي انعقد السبت، والذي ضم المواصفات والمقاييس ومحطة حاويات عطبرة الجمركية، إن اللقاء ناقش عددًا من المواضيع ذات الصلة والخاصة بطبيعة العمل الفني، والمتمثلة في (الإفراج المؤقت، كشف الموقع، الربط الشبكي، انسياب وتبادل المعلومات بين الطرفين، إضافة إلى المرونة في تطبيق الاشتراطات الفنية المطلوبة للواردات عبر المنطقة الحرة قري ومحطة حاويات سوبا الجمركية).

وذكر مدير قطاع نهر النيل أن الجانبين أكدا حرصهما على أهمية تحقيق الهدف المشترك بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، والعمل بروح الفريق الواحد مع استصحاب الجوانب القانونية التي تساعد وتُسهل الإجراءات.