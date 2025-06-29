أجرى الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف زيارة ميدانية اليوم إلى مباني الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالولاية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز وفرة الأدوية وضمان إستمرارية الإمداد الدوائي، لاسيما مع بداية فصل الخريف الذي يتطلب زيادة الجاهزية . ووقف سيادته خلال الزيارة على المخزون الدوائي المتاح وأطلع على الأصناف الحيوية والضرورية، مؤكداً أهمية الترتيبات الاستباقية لتأمين الإمداد الدوائي في ظل التحديات الصحية المرتبطة بفصل الخريف. وأشاد الوزير المكلف بجهود إدارة الصندوق والعاملين فيه، مثمنًا دورهم في المحافظة على الوفرة واستقرار الإمداد كما وجّه بضرورة إستمرار التنسيق الوثيق مع المؤسسات الصحية لتلبية إحتياجات المرافق الطبية على النحو المطلوب. وقدم مسؤولو الصندوق تنويراً فنياً حول الموقف الدوائي، مؤكدين أن المخزون الحالي يغطي إحتياجات المرافق الصحية الأساسية، وأن ترتيبات التوزيع تمت مراعاتها بما يتسق مع ظروف فصل الخريف بحيث يتم إيصال إمداد كافي للمناطق التي يمكن أن تنقطع. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر القضارف.. إيصال إمداد كافي للمناطق التي يمكن أن تنقطع في الخريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.