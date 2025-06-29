الصحفي المثير للجدل الطاهر ساتي أورد في مقاله أنّ مانُشر عن ترشيح نورالدين ساتي لمنصب وزير الخارجية يبدو صحيحاً .. وأكد ساتي بنعم أن ساتي مرشح لمنصب وزير الخارجية ولم يتم تعيينه بعد
.. وأضاف الطاهر ساتي المقرّب من رئيس الوزراء د. كامل إدريس أن السفير نورالدين ساتي كفاءة مهنية وأنه يستحق المنصب ..
■ ما كتبه ساتي ورد اليوم في عموده إليكم بموقع صحيفة اليوم التالي التي يترأس تحريرها ..
■ في وقت سابق من اليوم عمم إعلام مجلس الوزراء توضيحاً قال فيه إن الحديث عن تعيين ساتي لمنصب وزير الخارجية غير صحيح.. ومالم يتداركه إعلام مجلس الوزراء أن خبرنا كان عن ترشيح وليس عن تعيين !!
■ ألحقوا الطاهر ساتي !!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر الحقوا الطاهر ساتي !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.