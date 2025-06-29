مليشيا الدعم السريع لن نقبل بأي هدنة لوقف إطلاق النار في الفاشر

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قالت قوات الدعم السريع، إنها لم تبلّغ رسمياً من أي جهة بطلب هدنة إنسانية في مدينة الفاشر التي تسعى إليها جهات دولية متعددة، لإيصال الإغاثة إلى الآلاف من المدنيين المحاصرين هناك، والمهددين بمجاعة محدقة.
وقال المستشار القانوني للدعم السريع محمد المختار النور، لـ”الشرق الأوسط”، إن قواته لن تقبل بأي هدنة لوقف إطلاق النار، جزئية كانت أو غيرها، في الفاشر أو المناطق الأخرى.
وأشار إلى أن مدينة الفاشر أصبحت خالية بعد أن غادرها آلاف المدنيين وأن الموجودين مقاتلون يتبعون الجيش والقوة المشتركة..
العربية السودان
هبة علي
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