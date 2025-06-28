والي الخرطوم يستقبل الدفعة الأخيرة من دعم وزارة المالية لمواطني الولاية

استقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم الدفعة الأخيرة من دعم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لمواطني ولاية الخرطوم تضم (14) شاحنة محملة بعدد (7500) جوال ذرة من جملة (40) ألف جوال ذره (10) ألف جوال سكر بإشراف مباشر من وزير المالية السابق دكتور جبريل إبراهيم .

وأوضح الوالي بأن هذه القافله تمثل إسنادا لمواطني الولاية الأكثر حوجه خلال فترة الحرب وقال مازلنا نطمع في المزيد لإسناد الولاية من المالية الاتحادية لمجابهة الحوجة الكبيرة بعد الاستقرار وعودة المواطنين لمنازلهم ولإكمال النقص في الكهرباء والمياه ومعدات الطاقه وتأهيل المرافق الصحية .

وحيا الأستاذ محمد أحمد الفضل نائب مدير الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة المالية الاتحادية حكومة الولاية وجهودها المتواصلة في إكمال خدمات المواطن مشيدا بالاستقرار الكبير الذي تشهده الخرطوم وعبورها من مرحلة الاغاثات إلى مرحلة البدء في الإعمار وقال ماقدم يمثل الدفعة الأخيره لدعم وزارة المالية الاتحادية لمواطني الولاية. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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