كاظم الساهر يرفع علم المغرب ويتألق في حفله بمهرجان موازين – فيديو

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أحيا النجم العراقي كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا ضخمًا في مهرجان «موازين» على مسرح محمد الخامس بالرباط، بحضور جماهيري كامل العدد.
وتألق النجم كاظم الساهر خلال الحفل بمجموعة من أبرز وأجمل أغانيه، وحرص على رفع العلم المغربي على المسرح أثناء الحفل.
كما وجه كاظم الساهر رسالة إلى الجمهور المغربي قائلًا: «الله يوفقكم ويسعدكم ويحفظكم… ويخلي هالبلد العظيم مشرق بشعبه».
وكان الفنان تامر عاشور قد أحيا حفلا غنائيا ضخما، ضمن فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان موازين، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، وسط جمهور كبير، لحضور أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم العربي.
وشهد الحفل صعود تامر عاشور بـ«العكاز» بسبب إصابته في قدميه وإجرائه عملية جراحية مؤخرا، حيث استقبله الجمهور بالزغاريد المغربية والتصفيق الحار وسط حضور جماهيري ضخم.
وقدم تامر خلال الحفل باقة من أجمل وأشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور على مدار مشواره الفني، حيث إنه يحظى بشعبية واسعة في المغرب ومختلف الدول العربية.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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