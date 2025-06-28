حمية «الكيتو».. الرجال أكثر استفادة من النساء

كشفت دراسة حديثة عن وجود فروق جوهريَّة بين الرجال والنساء في استجابة الجسم لحمية «الكيتو»، حيث أظهر الرجال فقدانًا أكبر للوزن، مقارنةً بالنساء عند اتباع نفس البروتوكول الغذائي.ففي تجربة سريريَّة استمرت 45 يومًا، فقد الرجال في المتوسط 11.63% من وزن أجسامهم، مقابل 8.95% فقط لدى النساء.وهذا الفرق ليس هامشيًّا، بل يشير إلى وجود عوامل فسيولوجيَّة عميقة تؤثر على استجابة الجسم لهذا النوع من الحميات.وتعمل حمية الكيتو من خلال إحداث تغيير جذري في طريقة حصول الجسم على الطاقة.

فعند تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير، يضطر الجسم إلى البحث عن مصدر بديل للطاقة، فيلجأ إلى الدهون المخزَّنة؛ ما يؤدِّي إلى إنتاج الكيتونات.

وهذه العمليَّة تساعد على حرق الدهون من خلال تعزيز تكسير الدهون الحشويَّة، وكبح الشهيَّة عبر تغيير هرمونات الجوع، وتعديل ميكروبيوم الأمعاء.

جريدة المدينة