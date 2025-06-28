رئيس هيئة الأركان الأمريكية: القطريون الأبطال محقوا الصواريخ في أكبر معركة لمنظومة الباتريوت في التاريخ

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أشاد الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بأداء القوات المسلحة القطرية في أكبر معركة لمنظومة الباتريوت للتصدي للصواريخ الإيرانية التي أطلقتها إيران على قاعدة العديد مساء الإثنين.
ووصف كين التصدي للصواريخ الإيرانية في قاعدة العديد بأنها في أكبر معركة لمنظومة الباتريوت تمت.
وقال ان صواريخ الباتريوت اعترضت الصواريخ الايرانية في معركة تصدى لها القطريون بنجاح فائق النظير دون حدوث اي خسائر مادية او اصابات بشرية بسبب هذا الاعتراض.
وقال ان معركة التصدي للصواريخ تمت خلال ثوان لاعتراض الصواريخ الايرانية بقرارات معقدة ذات وضع استراتيجي اتخذت حيث تصدوا لوابل
من الصواريخ الإيرانية بحماسة شاهدها الجميع في الفيديوهات التي التقطت لاعتراض الصواريخ.
وقال إن المعركة أبرزت القدرات الهجومية والقدرات القطرية في التصدي لها من جانب الأبطال حيث محقوا تلك الصواريخ.
الشرق القطرية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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