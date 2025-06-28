طوارئ الخريف بكسلا تعقد اجتماعها الدوري

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عقدت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية كسلا اجتماعها الدوري بقاعة وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية برئاسة مدير الدفاع المدني مقرر اللجنة العقيد شرطة بدوي محمدحسين.
وتناول الاجتماع بالبحث والنقاش سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية من خطة طوارئ الخريف ومعالجة أماكن الهشاشة بجسور نهر القاش التي شارف العمل بها على النهايات خاصة الردميات الترابية بالإضافة إلى توفير الحجر بنسبة 45% .
ودعت اللجنة المتعهد لتوفير الحجر لإكمال مشروع بناء مواقع الهشاشة بالحجر المواد الثابتة للاسهام في المعالجة الدائمه لمواقع الكسورات بنهر القاش والتحسب لتوقعات عن أحوال الطقس والامطار و الموقف الصحي بالولاية.
واستعرض العقيد بدوي تقرير محلية كسلا حول تنفيذ عمليات تطهير المصارف الرئيسية والفرعية علاوة على المعالجات التي تمت في صيانة بعض الطرق الترابية وإزالة التشوهات التي تعيق انسياب مياه الأمطار في المصارف.
وقال بدوي ان المحلية نفذت أعمال الصيانة بنسبة أكثر من 75% ، داعيا إلى اهمية استمرار العمل من اجل انفاذ كافة الخطط الموضوعة لتنعم المحلية بخريف خير وبركة وناشد مجتمع الولاية بأهمية المحافظة على المصارف والتخلص الامن من النفايات في الأماكن المخصصة.
واشار بدوي إلى بعض المعوقات التي تواجه تنفيذ أعمال الردميات بالطريق الغربي الرابط بين معسكر الكرامة للنازحين والمطار.
وبعد نقاش مستفيض اوصى الاجتماع باسراع الخطى في تنفيذ العمل الجاري بالمصارف وتعلية الجسور بجانب تشكيل لجنة لمناقشة الحلول لمعالجة العمل بترعة كلهوت مع جهات الاختصاص لتنفيذ أعمال الصيانة في مجرى الترعة وحث المزارعين بالمشروع للاسهام في دعم أعمال الصيانة قبل هطول الأمطار.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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