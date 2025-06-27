تنفيذي بحري يزور مواقع صيانة كسور مواسير المياه بعد تشغيل محطة بحري

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قام المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، ومدير إدارة المبادرات المجتمعية الأستاذ سنوسي سليمان العبد، الخميس، بجولة ميدانية لتفقد مواقع صيانة الكسور في الخطوط الرئيسية لمواسير المياه، والتي تم إصلاحها بعد تشغيل محطة مياه بحري.
وجاءت الزيارة لتقييم الجهود المبذولة من قِبَل إدارة المياه، بالتنسيق مع محلية بحري التي قدمت الدعم اللوجستي الكامل عبر توفير المعدات والآليات اللازمة لإنجاز العملية.
وأشاد عبدالرحمن خلال الزيارة بجهود فريق الصيانة، مؤكدًا على أهمية هذه الإصلاحات في تحسين جودة الخدمة وضمان استقرار الإمداد المائي للأحياء المتضررة سابقًا بسبب هذه الكسور. كما أكد أن التعاون بين الجهات المعنية كان عاملاً حاسمًا في إنجاز المهام ضمن الإطار الزمني المحدد.
ووجَّه الشكر إلى السيد والي ولاية الخرطوم وطاقمه على دعمهم المتواصل، لضمان توفير مياه نقية وصالحة للشرب لمواطني المحلية.
يُذكر أن هذه الكسور في الخطوط الرئيسية كانت تتسبب في نقص إمداد المياه وعدم وصولها لعدد من الأحياء، ومع إتمام الصيانة، من المتوقع أن تشهد المحلية تحسنًا ملحوظًا في توزيع المياه، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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