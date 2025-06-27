القضارف.. دعوة لتقليل نسبة المتعاطين بالولاية

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اكد الفريق ركن محمد احمد حسن والي القضارف اهتمام حكومة القضارف بدعم وتمكين إدارة المخدرات للاطلاع بدورها كاملا لمكافحة المخدرات بالولاية .
وأشاد خلال مخاطبته الخميس ختام فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالقضارف بالضبطيات الكبيرة التي ظلت تحققها الأجهزة الشرطة والامنية الشيء الذي يؤكد زيادة المروجين والمتعاطين بالولاية، مؤكدا تسخير الإمكانيات لجعل القضارف خالية من المخدرات، كما دعا مجتمع الولاية ليكونوا خط الدفاع الأول وملء فراغ الشباب بالبرامج الطموحة .
وحيا اللواء شرطة عصام الدين محجوب مدير شرطة ولاية القضارف كافة مكونات ولاية القضارف لوقفتهم الكبيرة في الحد من انتشار المخدرات وتقليل نسبة المتعاطين بالولاية .
واوصى الأسر للاهتمام بالابناء ورعايتهم ومتابعتهم مثنيا كذلك على شباب القضارف الذين يتقدمون الصفوف الامامية في حرب الكرامة.
وجدد مدير الشرطة العمل على محاربة المخدرات وان ادارته ستكون سيفا رادعا لكل مروج للمخدرات وجعل القضارف خالية من المخدرات، داعيا في ذات المنحى مجتمع الولاية للتبليغ عن كل الظواهر السالبة في المجتمع .
وأكد المقدم على عكاشة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية ان هذا اليوم يأتي ادراكا من العالم بأهمية الوقوف في وجه آفة المخدرات ومحاربتها باعتبارها من أخطر مايواجه العالم على امتداد التاريخ، مشيرا للبرامج الكبرى التي تم تنفيذها بالولاية على مستوى المحليات .
كما أشار للشراكات التي تمت مع عدد من الجهات من أجل تحقيق التوعية المطلوبة بخطورة المخدرات، كما قال إن الحدود الممتدة للولاية والحروب ادت لزيادة البطالة وخطورة المخدرات .
سونا
اسماء عثمان
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