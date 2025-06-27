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تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، عبر فيه عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء .
وأكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة للخطوة في سبيل اكمال الإنتقال المدني.
وأكد رئيس مجلس السيادة ، خلال الاتصال الهاتفي، الجدية في إكمال تشكيل حكومة من المستقلين تتولي بكامل الصلاحيات أعباء الجهاز التنفيذي .
إلى ذلك ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر دعما لجهود الأمم المتحدة وتسهيل وصول الاغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس السيادة مشدداً علي أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي صدرت في هذا الخصوص.
إعلام القوات المسلحة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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