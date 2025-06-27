هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر دعما لجهود الأمم المتحدة وتسهيل وصول الاغاثة

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، عبر فيه عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء .

وأكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة للخطوة في سبيل اكمال الإنتقال المدني.

وأكد رئيس مجلس السيادة ، خلال الاتصال الهاتفي، الجدية في إكمال تشكيل حكومة من المستقلين تتولي بكامل الصلاحيات أعباء الجهاز التنفيذي .