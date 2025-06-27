تأهل الهلال السعودي.. مواجهات نارية في ثمن نهائي مونديال الأندية

اكتمل عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، بانضمام ريال مدريد والهلال لركب الفرق التي حجزت مقعدها في أولى مراحل خروج المغلوب.

وحقق الريال الفوز على سالزبورج بثلاثية دون رد، ليتأهل متصدرا للمجموعة الثامنة، برفقة الهلال (الوصيف) الذي تغلب هو الآخر على باتشوكا (2-0).

وضرب الريال موعدا بذلك مع يوفنتوس، وصيف المجموعة السابعة، فيما سيتلقي الهلال نظيره مانشستر سيتي.

ويستعرض كووورة مواجهات دور الـ16 بمونديال الأندية على النحو التالي:

28 يونيو 2025

بالميراس × بوتافوجو

بنفيكا × تشيلسي

29 يونيو 2025

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي

فلامنجو × بايرن ميونخ

30 يونيو 2025

إنتر ميلان × فلومينينسي

1 يوليو 2025

مانشستر سيتي × الهلال

ريال مدريد × يوفنتوس

2 يوليو 2025

بوروسيا دورتموند × مونتيري

كووورة