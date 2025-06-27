بدعم من اليونسيف تدشين برنامج توزيع معدات النظافة العامة والإصحاح البيئي بمراكز إيواء النازحين بالفاشر

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دشنت منظمة برنامج تنمية المجتمع (CDP) بالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية شمال دارفور، الخميس، بالفاشر برنامج توزيع معدات النظافة العامة والإصحاح للتخلص من النفايات بمراكز إيواء النازحين المنتشرة بمدينة الفاشر، والذي إستهدف ستة مراكز بالأحياء السكنية وذلك بدعم من منظمة اليونيسيف.
واكد ممثل وزارة الصحة بالولاية ، عثمان عبدالله آدم ، أهمية المعدات للمساهمة في عملية الوقاية ، وتقليل خطر الأوبئة والأمراض وسط النازحين بالفاشر .
ودعا النازحين بضرورة الشروع الفوري في نظافة مراكز الإيواء والمناطق الواقعة حولها خاصة وأن فصل الخريف علي الأبواب مما يستوجب ضرورة الوقاية من الأمراض.
وشدد خلال حديثه الذي وجهه بمناسبة التدشين ، بحضور أعضاء اللجنة المحايدة المعنية بمتابعة وتقييم مشروعات اليونسيف (Wash) ، وفريق برنامج تنمية المجتمع (CDP) ، علي ضرورة المحافظة على النظافة ومعداتها وتسليمها للجان بمراكز الايواء .وأشاد بالجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها منظمة برنامج تنمية المجتمع في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للنازحين بمراكز الايواء.
من جهته دعا ممثل منظمة برنامج تنمية المجتمع (CDP) بالولاية ، النازحين بمراكز الايواء إلي ضرورة الأسراع في تنفيذ حملات النظافة العامة والإصحاح البيئي للوقاية من إنتشار الأمراض وسط النازحين.
فيما أعلن ممثلو مراكز الأيواء عن إستنفار جميع النازحين ، لتنفيذ حملات النظافة العامة والإصحاح البيئي بمراكز الايواء والإستمرار فيها للوقاية من أمراض الخريف .وقالوا إنهم كانوا في أشد الحوجة لمعدات النظافة .
وكانت كل من منظمات “عطاش” ، “تباشير للعون والتنمية” ، ” ساحل سودان” العاملة في مجال مشروع المياه والإصحاح البيئي قد قامت بتوزيع معدات النظافة العامة بمراكز إيواء النازحين في الفترة الماضية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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