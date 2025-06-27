صحة الجزيرة تشيد بمنظمة أطباء بلا حدود لتأهيل طوارئ النساء والتوليد

عبر الدكتور طارق عباس العجوة مساعد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح الخميس ممثل بعثة منظمة أطباء بلا حدود الهولندية عن شكره للمنظمة ومجهوداتهم في تأهيل قسم طوارئ النساء والتوليد بمدني وتقديم خدمات الطوارئ مجاناً . وثمن سيادته دور المنظمة الكبير والفعال في تعزيز صحة الأمهات والطوارئ والإمداد، مطالباً بمزيد من الدعم وإكمال النواقص في الطوارئ . من جانبها تناولت ممثل المنظمة التدخلات التي تمت من قبل المنظمة في طوارئ النساء والتوليد وتوفير كميات من الأدوية وتقديم خدمات صحية مجاناً للامهات وإنشاء محرقة كبيرة للتخلص من المخلفات الطبية وصيانة للمولد . واكدت توسيع نطاق الإستجابة للإحتياجات الصحية وإستمرار جهودهم لتقديم مزيداً من الأنشطة الطبية بالتركيز على الرعاية الصحية في حالات الطوارئ . سونا

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