شكراً عميقاً لوالي الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير لمسارعته بالتوجيه الفوري لإغلاق ( مُشرَع) المياه الذي ينقل منه أصحاب عربات الكارو المياه من النيل مباشرة إلي داخل وأطراف مدينة ود مدني وهو أمر بالغ الخطورة لآثاره الكارثية علي صحة المواطنين الذين يستجيرون من رمضاء نقص المياه إلي نار الشُرب المباشر من النيل ..
■ عدت مساء اليوم إلي الموقع .. لاحظت غياب عربات الكارو .. آمل أن يتواصل الإهتمام بتشميع هذه الظاهرة والتشديد علي منعها مع بذل الجهود لمعالجة جذرية لمشاكل المياه ببعض الأحياء بمدينة مدني والبحث عن أسباب تدني خدمات المياه بعدد من مدن وقري الجزيرة ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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