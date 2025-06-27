نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة يشهد فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

شهد الفريق شرطة حقوقي/محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة يرافقه أعضاء هيئة الإدارة إحتفالات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بحضور ممثل رئيس هيئة الأركان والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم ممثل الوالي وعدد من منسوبي الإدارة والمنظمات المختصة.

العميد شرطة/عوض علي موسي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المكلف أكد علي أهمية الإحتفال الذي يصادف اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام بمشاركة كل الجهات الرسمية والطوعية للتوعية والتبصير بمخاطر المخدرات والسموم علي كافة فئات المجتمع والتي تزداد مخاطرها علي فئة الشباب مستقبل تنمية البلاد وركيزة نهضتها مبينا أن إدارته تنفذ خطهها الرامية الي تجفيف منابع المخدرات وتحجيم أنشطة الشبكات الإجرامية ضمن محور خفض العرض بجانب زيادة برامج التوعية والإرشاد باستخدام كافة الوسائل التوعوية عبر محور خفض الطلب مستعرضا عدد من الإنجازات والبرامج التي نفذتها إدارته.

من جانبه حيا ممثل الوالي جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القضاء علي الشبكات الإجرامية وحماية المجتمع من الآثار السالبة للتعاطي والادمان مشيدا بالبرامج المنفذه موكدا دعم ولاية الخرطوم لكافة الأنشطة والخطط التي تدفع بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

من جانبه ثمن نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة جهود الإدارة وخططها المتنوعة في مجابهة مخاطر المخدرات ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية والاساليب التي تنتهجها الشبكات الإجرامية مجددا دعم رئاسة قوات الشرطة للإدارة للإضطلاع بواجباتها علي الوجه الاكمل.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن برامج الإحتفال شهد حضور ومشاركة من عدة جهات رسمية وطوعية وتكريم قادة الشرطة وبعض الجهات التي تساهم في برامج التوعية والتثقيف بمخاطر المخدرات بجانب معرض مصاحب يعكس أنشطة الإدارة ومواد توعوية.

المكتب الصحفي للشرطة