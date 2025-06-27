مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية

حافظ مانشستر سيتي على العلامة الكاملة مع نهاية دور المجموعات، بفوزه العريض على يوفنتوس (5-2)، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

وجاءت خماسية السيتي عن طريق جيريمي دوكو، بيير كالولو (هدف عكسي)، إيرلينج هالاند، فيل فودين وسافينيو، في الدقائق 9، 26، 52، 69 و75.

وسجل تيون كومبينرز ودوشان فلاهوفيتش هدفي اليوفي (ق 11 و84).

بهذه النتيجة، خطف مان سيتي صدارة المجموعة السابعة، بوصوله للنقطة 9، فيما تراجع يوفنتوس للمركز الثاني، بتوقفه عند 6 نقاط.

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