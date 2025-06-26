اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الجيش قواتنا بالفرقة الرابعة الدمازين تواصل سحق بقايا المليشيا في محافظة باو

0 نشر
هبة علي 0 تبليغ

  • الجيش قواتنا بالفرقة الرابعة الدمازين تواصل سحق بقايا المليشيا في محافظة باو 1/2
  • الجيش قواتنا بالفرقة الرابعة الدمازين تواصل سحق بقايا المليشيا في محافظة باو 2/2

الجيش السوداني - الناطق الرسمي

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: قواتنا بالفرقة الرابعة الدمازين تواصل سحق بقايا المليشيا في محافظة باو وتطهِّر اليوم منطقة ملكن

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش قواتنا بالفرقة الرابعة الدمازين تواصل سحق بقايا المليشيا في محافظة باو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا