كشف العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عن نتائج عمل لجان حصر المركبات المتروكة بالشوارع العامة بولايتي الخرطوم والجزيرة حتى الان

وكشف في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة عن تجميع 454 مركبة بولاية الخرطوم منها 147 مركبة بحوش المرور امدرمان الواقع بشارع العرضة و 307 مركبة بمحلية بحري شمال كوبري الحلفايا بينما بلغت جملة المركبات المجمعة والمحصورة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة 356 مركبة

ووجه الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة نداءً لأصحاب المركبات بالتوجه الى مواقع تجميع المركبات لإستلامها وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان تم تشكيلها بقرار من لجنة أمن ولاية الخرطوم رقم 28/2024 بهدف حفظ ممتلكات المواطنين و إنسياب الحركة المرورية وتضم في عضويتها ممثلي مكونات اللجنة الامنية من الأجهزة النظامية والعدلية والجهات ذات الصلة. المكتب الصحفي للشرطة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة..810 مركبة جمعتها اللجان المختصة بالخرطوم والجزيرة ويناشد المواطنين بالتوجه لاماكن تجميعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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