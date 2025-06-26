مبابي يطعن باريس بشكوى جديدة

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تقدم كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، بشكوى جديدة ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الخميس، أنه قام بفتح تحقيق قضائي، الثلاثاء الماضي، ضد مجهولين بتهمة التحرش الأخلاقي، وذلك عقب شكوى رفعها مبابي ضد النادي الباريسي.
وأفاد مصدر مطلع على القضية، أنه جرى تعيين اثنين من القضاة، للتحقيق في اتهامات مهاجم ريال مدريد.
وأشارت صحيفة “ليكيب” إلى أن مبابي تقدم بشكوى في باريس، يوم 16 مايو/آيار الماضي، بتهمة التحرش الأخلاقي ومحاولة الابتزاز، منددا على وجه الخصوص بفترة تجميده خلال صيف 2023.
وختمت ليكيب “بخلاف النزاع المالي بين مبابي وباريس، فإن هناك قضية جنائية بين اللاعب وناديه السابق”.
ويطالب مبابي في شكوى أخرى، بحصوله على راتب آخر 3 أشهر في تعاقده مع النادي الباريسي.
كورررة
هبة علي
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