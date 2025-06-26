لجان مقاومة الفاشر إن المعركة الحقيقية تتمثل في فك الحصار عن المدينة وتقاسم السلطة معركة جانبية

قالت لجان مقاومة الفاشر إن المعركة الحقيقية تتمثل في فك الحصار عن مدينة الفاشر وفتح المسارات الآمنة للمساعدات الإنسانية وليست في “قاعات السلطة ولا في صفقات الكواليس السياسية ولا في استحقاقات اتفاق جوبا”.

وأضافت اللجان في بيان “أما كل ما يطرح عن تشكيل حكومي أو إعادة تقاسم السلطة أو صراع مراكز النفوذ، فهي في نظرنا معارك جانبية لا تُقدم ولا تُؤخر وما يعنينا هو أن تتوقف معاناة الناس وأن تعود الحياة إلى كل مدينة وقرية سودانية أنهكتها الحرب”.

الحدث السوداني