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سودانيون يشرعون في إعادة إعمار منزلهم بحي “اللاماب” بالخرطرم – فيديو

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • سودانيون يشرعون في إعادة إعمار منزلهم بحي “اللاماب” بالخرطرم – فيديو 1/2
  • سودانيون يشرعون في إعادة إعمار منزلهم بحي “اللاماب” بالخرطرم – فيديو 2/2

حرب السودان

سودانيون يشرعون في إعادة إعمار منزلهم بحي “اللاماب” بالخرطرم عقب تعرضه لدمار كبير بسبب الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023.

شاهد الفيديو:

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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MO Nasa

MO Nasa

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