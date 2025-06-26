“النصر إلى الأبد”.. رونالدو “القائد التاريخي” يجدّد عقده مع “العالمي”

رونالدو النصر أعلن النصر السعودي “استمرار قصته” مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

عقد رونالدو كان ينتهي في يونيو 2025، ولم يحدّد النصر مدة التجديد. لكن شبكة “بي بي سي” البريطانية تحدثت عن سنتين.

ووَرَدَ في تغريدة للنادي السعودي على “إكس”: “القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي”.

وجاء ذلك ضمن شريط مصوّر للنجم البرتغالي على الشاطئ، قال خلاله: “النصر إلى الأبد”. الشرق

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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