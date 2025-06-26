وصول المجموعة الثانية من السودانيين العائدين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وصلت إلى البلاد المجموعة الثانية من العائدين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان في استقبالهم بمطار بورتسودان، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، دكتور عبد الرحمن سيد أحمد، وعددا من أعضاء غرفة طوارئ إجلاء السودانيين من مناطق الكوارث.

وأكد دكتور عبد الرحمن رئيس الغرفة في تصريح صحفي حرص الدولة على إجلاء السودانيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، مشيدًا بالتنسيق الجيد بين الجهات المعنية بالأمر، مما انعكس ايجابا على العمل.

وأشار دكتور حسن بابكر، مدير عام الجاليات والهجرة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مقرر غرفة الطوارئ، الى استمرار عمل الغرفة لإكمال عمليات إجلاء أفراد الجالية السودانية بايران، متطرقًا الى جهود وتجارب جهاز المغتربين الطويلة في إجلاء السودانيين خلال الحروب وبرامج العودة الطوعية.

وعبر عدد من العائدين من جمهورية إيران الإسلامية عن تقديرهم لمجلسي السيادة الإنتقالي والوزراء والجهات التي ساهمت في إتمام العملية، وامتدحوا إهتمام الحكومة وحرصها على اجلائهم، مشيدين بالخدمات والتسهيلات التي تمت بواسطة السفارتين بتركيا وإيران، وجهود جهاز المغتربين.

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