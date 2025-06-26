اتفاق التجارة الخليجي البريطاني بالمراحل النهائية

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أكَّد الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة في لندن، كريم فاتحي، أنَّ الغرفة تلعب دورًا محوريًّا في علاقة المملكة المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصَّة مع وصول اتفاق التجارة الحرة المراحل النهائية بعد ثلاث سنوات من انطلاق المفاوضات.
وأضاف فاتحي، في مقابلة مع «العربية Business» على هامش المنتدى العربي البريطاني الاقتصادي الذي عُقد في لندن هذا الأسبوع، إنَّ العلاقة قويَّة مع دول المجلس، مشيرًا إلى أنَّ الغرفة في موقع محوري لدعم التعاون بين الطرفين.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
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