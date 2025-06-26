المجلس الأعلى للإستثمار بالجزيرة يقر تكوين مفوضية مختصة للإستثمار

أقر المجلس الأعلى للإستثمار بولاية الجزيرة في إجتماعه الأول صباح الاربعاء برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة تكوين مفوضية مختصة للإستثمار بالولاية والعمل وفق الضوابط القانونية والتدقيق في تنفيذ الخطط والبرامج وناشد المجلس المستثمرين للإلتزام بالتصاديق وعدم تغيير النشاط ،ودعا المستثمرين للإستفادة من الميزة النسبية للولاية. من جانبه وجه الوالي للإنطلاق برؤية جديدة وفاعلة تتفادي السلبيات السابقة ووضع خارطة إستثمارية موجهة للولاية . فيما لفت الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة أن المجلس أعلى سلطة للإستثمار بالولاية. وإستعرض المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض الأبعاد والميزة الإقتصادية للولاية داعياً لإيجاد إستثمار ذو بعد إستراتيجي ينعكس على الولاية والبلد، وكشف عن الجهود المبذولة لقيام أربعة مناطق صناعية كبرى متكاملة بالولاية. وكان الأستاذ محمد الرفاعي إبراهيم مدير الإدارة العامة للإستثمار والصناعة قد إستعرض مهام المجلس وإختصاصاته . وطالب أعضاء المجلس بالتصديق للمشاريع وفقاً للحوجة ومراجعة التصاديق السابقة والتشدد في تغيير الغرض وخلق آلية قوية لمراقبة الإستثمار ووضع شروط لتغيير الغرض ومراجعة طلبات تغيير النشاط . سونا

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