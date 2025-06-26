شاهد بالفيديو.. الفنانة منال البدري تواصل إحياء الحفلات الغنائية رغم دخولها في الشهور الأخيرة من “الحمل”

واصلت الفنانة السودانية, منال البدري, إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في حفلاتها الأخيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة المعروفة كانت قد ظهرت في حفلاتها الأخيرة بالسودان, رغم دخولها في الشهور الأخيرة من الحمل. جمهور الفنانة دافع عنها بعد السخرية التي طالتها من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي, حيث كتب البعض مدافعاً: (المطربة ملتزمة بعقود فنية تؤجب عليها الإلتزام بالغناء في الحفلات التي اتفقت عليها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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