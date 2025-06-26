عادت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب بسبب انشغالها بحفلاتها والتي كان آخرها في جورجيا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت سلطانة الطرب, الجمهور بظهورها في مقطع فيديو أرسلت من خلاله رسالة لإحداهن. وقالت هدى عربي, في رسالتها التي أثارت ضحكات جمهورها: (موتي كي وطلعي السواد الفي قلبك عسى لعلك ترتاحي وبحب لمن أكون مبسوطة أشوف زول مبسوط). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في أحدث ظهور لها.. الفنانة هدى عربي ترسل رسالة لإحداهن: (موتي كي وطلعي السواد الفي قلبك عسى لعلك ترتاحي وبحب لمن أكون مبسوطة أشوف زول مبسوط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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