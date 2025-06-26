تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة المعروفة فهيمة عبد الله. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت فهيمة, المتواجدة حالياً بالسودان, وهي تغني في حفل بإحدى الولايات. وأظهرت الكاميرا الفنانة وهي تتبادل الحديث مع عازف “الربابة”, المنضم حديثاً لفرقتها الموسيقية وهو ما فسره ناشرو المقطع بمغازلتها للعازف. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد تصدى جمهور الفنانة للتعليقات السلبية, ورد على ناشر المقطع, حيث كتب أحدهم: (مافي اي مغازلة هي فنانة ولازم تظبط الاوركستر), وكتب معلق آخر: (البنت دي مؤدبه ومهذبه ومحتشمه مافي كلام). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تغازل عازفها الجديد في إحدى حفلاتها الأخيرة وجمهورها يرد: (مؤدبة ومهذبة ومحتشمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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