أثارت الإعلامية والمذيعة السودانية, الصاعدة شيماء سعد, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كانت قد نشرت صورة للمذيعة الصاعدة. ووفقاً لما كتبت الصفحات فإن الصورة التي التقطتها المذيعة أثناء قضائها إجازتها بمدينة “الإسكندرية” بمصر, ظهرت من خلالها وهي ترتدي بنطلون “نمري” ضيق ومحذق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الإعلامية السودانية الحسناء شيماء سعد تثير الجدل على مواقع التواصل بالبنطلون “النمري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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