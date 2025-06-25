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استضافت الإعلامية والممثلة المصرية إسعاد يونس, عبر برنامجها المتابع “صاحبة السعادة”, الممثلة المصرية المعروفة سلمى أبو ضيف.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكت الممثلة في جزء من الحلقة قصة وتفاصيل زواجها من الشاب السوداني, إدريس.
وأكدت أبو ضيف, أنها قابلت زوجها إدريس, في مدينة دبي, ونشأت بينهما علاقة صداقة تطورت إلى حب ثم زواج بعد أن قابل أسرتها بالقاهرة.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشفت الممثلة الصاعدة عن جنسية زوجها وذكرت أن والده سوداني, من مدينتي دنقلا, وبورتسودان, ووالدته سويسرية.
وحكت الممثلة سلمى أبو ضيف, واقعة طريفة بتأكيدها أنها أحبت زوجها إدريس, في الحمام بعد أن ذهبت للتوليت وفكرت فيه لتعترف بحبها له من لحظتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف تحكي قصة وتفاصيل زواجها من الشاب السوداني “إدريس”: (حبيته في الحمام وأسرته من دنقلا وبورتسودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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