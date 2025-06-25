تشخيص خطأ .. نيللي كريم تكشف عن تفاصيل إصابتها بورم قبل سنوات ..!

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حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة علي برنامج Mirror الذي يقدمه الصحفي خالد فرج.
وكشفت نيللي كريم عن تفاصيل اصابتها بورم فى الوجه قبل عدة سنوات .
وقالت نيللي كريم : الأطباء اعتقدوا فى بداية الأمر أنني أعاني من التهاب حاد في الأذن، بينما كنت في الحقيقة مصابة بورم في الوجه.
واضافت نيللي كريم: شعرت بآلام شديدة ومستمرة في منطقة الوجه، فذهبت إلى أكثر من طبيب، وكان التشخيص المتكرر إننى مصابة بالتهابات في الأذن،ولكن شيئاً ما بداخلي جعلني غير مطمئنة للآراء الطبية.
واستكملت نيللي كريم : ذهبت للنوم رايت في الحلم إني في تعب شديد ، وصحيت من النوم مخضوضة، كنت بعرق ومش قادرة أتنفس، فقررت أعيد الفحوصات، واكتشفت وجود ورم في الوجه يبلغ طوله 10 سم، ويتطلب جراحة دقيقة وعاجلة.وأوضحت نيللي كريم : سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء العملية، وطلبت مقابلة الطبيب الجراح قبل موعد العملية، وأوضحت له أنني ممثلة وأن أي أثر على وجهؤ قد يهدد مشواري الفني، وهو ما دفع الطبيب لتأجيل العملية يوماً واحداً لحين التنسيق مع طبيب تجميل مختص.وأختتمت نيللي كريم : الحمد لله خرجت من العملية دون وجود أي أثر لها على الوجه، كانت تجربة صعبة، ولكنها مرت بستر من ربنا سبحانه وتعالى.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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