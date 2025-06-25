كاثرين راسل: أكثر من 700 ألف طفل عبروا إلى شرق تشاد

قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف، إن أكثر من 700 ألف طفل عبروا إلى شرق تشاد منذ أبريل 2023، هربًا من الحرب في السودان. وأضافت أن المجتمعات المضيفة في تشاد تشارك ما لديها من موارد، لكن حياة ومستقبل هؤلاء الأطفال في خطر دون دعم دولي أكبر. الشرق للأخبار – السودان

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